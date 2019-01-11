同胞須團結 全美台灣同鄉會發聲明力挺蔡英文

2019-01-11 14:10

〔記者彭琬馨／台北報導〕全美台灣同鄉會今發表聲明，對總統蔡英文捍衛台灣主權、堅守民主人權價值一事表達支持立場。聲明強調，蔡總統上任以來，對外採取溫和但堅定的戰略，用彈性手段，處理對中及國際關係，獲得諸多友邦支持；對內則強化國防民生、厚實國力。聲明指出，執政黨守護臺灣主權，捍衛民主人權的決心，全美各地台灣同鄉會皆予以嘉許。

聲明表示，總統蔡英文於2019年元旦總統府元旦談話中，堅守臺灣主權，以及捍衛民主自由的價值，正面迎擊中國國家主席習近平於「告台灣同胞書40週年」中毫不遮掩的侵略宣言，全美各地台灣同鄉會予以肯定。呼籲全美臺灣僑民以及臺灣兩千三百萬同胞，力挺勇敢護主權的蔡英文總統。

聲明指出，2018始，美中貿易戰如火如荼，國際情勢變化劇烈，亦是臺灣的絕佳機會。在臺美人組織如FAPA多年努力下，美國國務院及參眾議院自2016年始，推動並且通過諸多友臺法案，如台灣旅行法、亞洲再保證倡議法...等；而執政黨也掌握此良機，積極拉攏美日歐等國加入友臺陣營，外交成果屢有斬獲，如：2018年臺法國會互訪、歐洲會議力挺臺灣民主自由...等，這些都是40年來前所未見的榮景。

聲明表示，「同胞須團結，團結真有力」臺灣反殖民運動家蔣渭水先生於90年前，如此激勵臺灣人對抗日本殖民政權；90年後的今日，中國統戰腳步步步逼近，亦是國人同胞及海外臺灣人團結的時刻。百年來，臺灣人勇敢追求自主，奉獻血淚換取今日的自由民主；因此，在中國威逼利誘下，更不可下跪投降！臺灣人，站出來！呼籲全美台灣人與台灣全體國民應力挺捍衛台灣主權的總統蔡英文。

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