年輕人低薪負擔重 王義川力推學貸延後10年

2019-01-11 13:30

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市北屯、北區立委補選候選人王義川今（11）日接受電台主持人顏玉霜與市議員張耀中訪問時，向聽眾說明他的「學貸延後10年還款」政見；張耀中說，自己也曾申請助學貸款，他肯定這項政見。

王義川說，國內大學生有7成申請助學學貸，以私立學校來看，1學期5萬、1年10萬，4年就是40萬，目前政府規定畢業或當完兵1年就要開始繳，一個年輕人剛畢業薪水大概3萬，又要繳利息本金，對年輕人來說是很大負擔。

王義川說，他當選立委要推動「學貸延後10年還款」，請教育部跟台灣銀行溝通，將開始還款的時間從1年延到10年，讓年輕人沒有後顧之憂拚事業。

王義川也提出「安親一條龍」政見指，北屯、北區有許多俗稱「3房2廳」的小家庭，買房的第一桶金頭期款多半父母幫忙，之後繳貸款1個月大概2萬，小孩送安親、課輔、才藝班、或學美語，1個小朋友1個月可能要1萬元，小孩更多負擔就更重。

王義川認為，因為小孩上安親班占多數，政府就應該幫忙，因此提出「安親一條龍」由中央政府補助，一方面減輕家庭負擔，也能讓安親班產業穩定發展。

對於北區肉品市場遷建，王義川說明，市府在102年向議會做專案報告時，就已經選址烏日，烏日基地位於焚化爐旁，方圓1公里內沒有住宅，離74號快速到路、國道1也近，可以減少暴露在市區街道的時間。之後林佳龍市長延續政策，已將都市計畫變更完成。

不過盧秀燕在競選時，在北區的文宣寫保證遷建，上任後又在烏日說不會在任內遷到烏日，北區民眾反彈，第一時間回應說林市府沒有充分溝通，1個小時後改口肉品市場一定要遷建，但是又不說遷到哪裡，說詞反覆。王義川呼籲市府應該講清楚，對手沈智慧也應該對此事表態。

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