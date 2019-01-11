陳思宇選舉募款被質疑 柯P：她已負債累累了吧！

2019-01-11 12:39

〔即時新聞／綜合報導〕台北市立委補選投票2週後即將登場，各個參選人加緊馬力催票，代表「柯家軍」參戰的北市觀傳局前局長陳思宇的募款餐會將在今天晚上舉行，不過陳思宇「政二代」的背景，加上之前曝光的存款，讓外界質疑有需要募款嗎？對此，台北市長柯文哲表示，選舉肯定要花錢，但也不會一次就把所有財產花光光吧！他也猜測，陳思宇選到現在，「應該已經負債累累了吧！」

陳思宇代表「柯家軍」角逐士林大同區立委補選，「政二代」的她財力似乎也比一般年輕人多，之前被爆出年僅32歲的她，自身存款就高達890萬元，柯文哲當時就曾回應，「陳思宇她家本來就不是窮人」。

綜合媒體報導，今晚柯文哲將與陳思宇在募款餐會中一同為選舉募款，有網友就質疑，憑陳思宇的出身、財力，還需要募款嗎？對此，柯文哲今天回應，選舉肯定要花錢，「有選舉不花錢的嗎？」不過沒有人會在一次選舉中，就把自己的財產通通花掉吧！至今還有2週就要投票了，柯文哲猜測，陳思宇選到現在，「應該已經負債累累了吧！」

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