藍營諷「敗選者聯盟三缺一」 建議姚文智當發言人

2019-01-11 12:09

〔記者施曉光／台北報導〕針對蔡英文總統上午宣布行政院長由蘇貞昌回鍋擔任，國民黨文傳會代理主委唐德明酸稱，民進黨號稱人才濟濟，但從最近的兩個人事案就已經被看破手腳了，明明敗選後應該回應民意籌組力挽狂瀾的新內閣，竟然找了高齡70歲的蘇貞昌回鍋，而在美國關係日形重要的此時，竟然機要任用31歲的趙怡翔擔任駐美政治組組長，如此讓人目瞪口呆的人事任命，就是因為蔡英文總統已經啟動連任模式，一切都為拚選舉。

唐德明還諷刺說，去年九合一選舉民進黨四都「敗選人」的蘇貞昌、陳其邁、林佳龍分別接閣揆、副閣揆及交通部長，獨缺參選台北市長落選的姚文智，他建議蘇貞昌可以請姚文智回鍋擔任行政院發言人，「畢竟敗選者聯盟不該三缺一」。

唐德明表示，國民黨對於蘇貞昌擔任閣揆最大的擔憂，就是「誠信」問題，蘇貞昌曾在保安宮神明面前說過絕對不選第三次，最後仍然接受民進黨徵召參選新北市長，結果輸了近30萬票，選前接受網路電視專訪時堅定回答主持人「不會再入閣」，結果現在歡欣鼓舞準備接閣揆。

他說，對於有誠信問題的行政院長，人民很容易會產生「信任」危機，因為不知道哪個政策何時就會轉彎了。

對於蘇貞昌將組閣，唐德明表示，期許蘇必須放棄派系與政黨利益，要時刻記得人民福祉為先，拚經濟重於拚選舉。

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