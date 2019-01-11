蔡英文宣布蘇貞昌接任閣揆 讚許有經驗、魄力與執行力

2019-01-11 11:31

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統蔡英文今天在行政院長賴清德與前行政院長蘇貞昌陪同下，一起召開記者會，正式宣告由蘇貞昌接棒閣揆一職，並啟動內閣改組工作。蔡英文強調，蘇貞昌有3個強項，完全符合台灣需要，第一是經驗、第二是魄力、第三是執行力，此刻台灣需要有經驗、有魄力的院長，以他的執行力來完成後續改革，他的超越哲學在去年選舉有目共睹，大膽用年輕人、宣傳創意跟進化，都讓人印象深刻。

蔡英文首先感謝賴清德過去1年來，用作實事的態度投入改革跟建設工作，完成很多重要施政成果，在任內全力執行前瞻基礎建設計畫，以及各項提升政府效能，投資環境強化投資發展的規劃，很多複雜的艱難挑戰，但他始終以堅定意志跟使命感，儘管滿身傷痕，仍堅持崗位到最後。

蔡英文表示，除了感激跟不捨，找不到其他來形容她的心情，九合一選舉後，賴清德一直認為他必須負責，全黨都希望他可以留下來，但他依然維持辭職負責的心情，儘管百般不捨，但還是尊重他的決定；儘管他離開閣揆職務，但相信他會繼續關心台灣，未來為了台灣還是會一起打拼。

蔡英文說，在賴清德堅定請辭後，正式徵詢蘇院長，在他考慮之後，決定攜手為台灣再拼一次，前行政院長林全打基礎，賴清德拼執行也為國家未來做很多規劃，而蘇貞昌施政重點就是要更強力壯大台灣，執政前半場已在改革，建設跟經濟發展上做出成績，執政後半場要把成果分享給台灣人民，所以對於新任院長最大期待，就是施政務必讓人民有感。

蔡英文強調，2019年是充滿挑戰跟機會的一年，除了美中貿易戰衝擊，中國步步進逼，強加一國兩制，台灣發展勢必受到挑戰，過去2年多來的每一項工作，經濟轉型、投資台灣、國防自主等，就是要把挑戰轉換成機會的準備，執政團隊要持續實踐壯大台灣的承諾。

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