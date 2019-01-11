總統與4院院長都有屏東淵源 鄉親：勿忘屏東

2019-01-11 11:22

〔記者侯承旭／屏東報導〕總統蔡英文今天宣布由蘇貞昌組閣，從國家元首到行政院長、立法院長、考試院長、監察院長，都與屏東有極深淵源，鄉親提醒勿忘屏東，期盼屏東能擺脫「站尾包衰」的命運。

總統蔡英文的老家是屏東縣枋山鄉，行政院長蘇貞昌、立法院長蘇嘉全、考試院長伍錦霖也都是土生土長的屏東人，監察院長張博雅則是屏東媳婦，也算是半個屏東人。

除了總統與4院院長外，中央銀行總裁楊金龍也是屏東人。

在馬政府時代，屏東人也位居要津，除了提名的考試院長伍錦霖、監察院長張博雅外，出身屏東的曾永權、簡太郎、李四川等，也都曾出任總統府、行政院、國民黨的秘書長。

此外，除了立法院長蘇嘉全外，現任立委包括莊瑞雄、蘇震清、鍾佳濱、鍾孔炤、周春米、邱議瑩、邱志偉、柯志恩、蘇巧慧、簡東明都是屏東人，趙天麟則是屏東女婿。

屏東地方人士指出，台灣的命運掌握在屏東人手中，希望這些傑出鄉親不要忘了故鄉屏東，多關注屏東的困境，讓屏東人走路有風。

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