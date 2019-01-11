賴清德的下一步？ 台南人看法很勁爆

2019-01-11 11:17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕賴清德御下行政院長職務，他的下一步政治之路也讓外界關注，台南政壇都認為「不會沈寂太久」，在2020總統、立委大選不會缺席，除了為黨籍立委抬轎，爭取不分區立委，成為下一屆立法院長人選，甚至是受總統蔡英文借重出任國安會重要職務，都是外界猜測選項。

南市立委王定宇表示，有才華的人不會坐冷板凳太久，鋒芒匕首不會藏在口袋太久，賴清德很有政治倫理，除非蔡英文總統不再競選連任，否則他不可能去挑戰小英直攻總統大位，但接下來的政治之路，外界很快就會知道。

南市立委陳亭妃表示，賴清德院長說，我們在此相遇也在此分手，有緣的話我們會在壯大台灣的路上再度相逢，天佑台灣、天佑台灣人民。所以她相信賴院長在為台灣努力打拚的這條路上不會讓我們等很久的。

也有綠營人士說，賴清德最後引用金庸小說「神鵰俠侶」的一段話：「今番良晤，豪興不淺，他日江湖相逢，再當杯酒言歡。咱們就此別過」，他感謝社會對他的支持，期許「有緣的話我們會在壯大台灣的路上再度相逢！」

重點就是「保留元氣 」「豪興不淺」，未來「英德配」搭副總統位置，或是接地氣走基層，對未來後會有期留下伏筆。

另外，台南政壇人士看法，賴從政經歷豐富，在總統、立委大選這一局，將扮演重要角色，不僅要為黨籍立委輔選抬轎，更可能是「坐在轎子上的人」，接下不分區立委席次，成為下一屆立法院長人選，甚至是受蔡英文總統之任接國安會重要職務，穩住「台灣優先 」。（12:07更新）

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