陸軍官校預算遭凍 郝龍斌：軍校版管中閔案

2019-01-11 11:31

〔記者陳昀／台北報導〕陸軍官校校歌歌詞有「黨旗飛舞」等內容，被民進黨立委劉世芳質疑「黨國不分」、開民主倒車，提案凍結今年校慶預算的陸軍教育訓練業務「業務費」333.7萬餘元，昨天在立院表決通過；立院國民黨團偕國民黨副主席郝龍斌今天開記者會砲轟這是軍校版的管中閔案，呼籲無條件解凍，並抗議政院公布的促轉會調查報告草率，把所有責任推給前副主委張天欽不會被接受。

「軍歌無罪！」郝龍斌批評，在大學自主的現代，軍校委員會已以40比0決議不要更改校歌，但民進黨還是要硬幹，卻可以讓口譯哥爽領薪水，顯然民進黨還沒走出敗選陰影，這跟丁允恭嘲諷白冰冰是一樣道理，只會用仇恨面對敗選。

立院國民黨團書記長曾銘宗批評，劉世芳為了特定政治利益強行操作議題，民進黨團全體委員還背書、通過提案，國民黨團要予以嚴厲譴責，要求民進黨團無條件解凍預算，並向陸軍官校校友及全民道歉。

曾銘宗質疑，行政院經過3個月調查、6次委員會討論，得出的調查結果竟然只是「張天欽應負最大程度之政治責任」，但過程沒有約談相關人等，都以書面提供意見，草率程度誇張到極點；重點是，張天欽要負最大政治責任，那任命他的時任行政院長賴清德、蔡英文總統，又要負什麼責任？

國民黨立委賴士葆說，民進黨敗選後做法還是沒變，總是割「非我族類」的肉，餵飽自己的親信，非我族類殺到底，自己人做錯什麼事都大事化小，因此2020必須讓國民黨回歸執政，消滅促轉會、滅東廠。

國民黨立委童惠珍說，台灣近年的政治發展引發全世界關注，民進黨讓全球華人傷心，因為這幾年都在文化大革命、羞辱軍公教，為了一個黨的利益抹煞歷史，但轉型正義是最重要的嗎？為何全世界都在拚經濟，只有台灣在做這些事？

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