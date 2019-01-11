喬輔選大將接北農董座？ 柯文哲：會跟農委會喬好

2019-01-11 11:01

〔記者黃建豪／台北報導〕台北農產運銷公司前總經理吳音寧卸任後，農委會已行文台北市政府，將推派農金局副局長翁震炘擔任北農總經理，卻被台北市長柯文哲回應「沒有收到公文」，且傳柯文哲正在運作，將輔選有功的民進黨前市議員黃向羣拱上北農董事長。對此，柯文哲並未證實或否認，僅強調一定會跟農委會做好協定。

對於北農公司人事風波再起。柯文哲上午表示，當時他們的計畫是這樣，等新的農委會主委上任，台北市政府會去正式拜訪，雙方把董事長和總經理人選一次確定。

如今卻發生農委會稱，早已行文通知總經理新人事，柯卻沒收到通知狀況。柯文哲今仍說，公文不是送到市長室，不曉得是送到哪個單位，至少他是沒看到。

媒體追問，要讓黃向羣取代台北市副市長彭振聲接任北農董事長，是否因為黃向羣在九合一大選期間，積極幫柯輔選？對此，柯文哲支吾「這種東西一定是台北市政府跟農委會協定後再講，所以不要再...大家都還...當初就講好人選要雙方確認。」

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