「蘇邁」組閣、林佳龍接交長？ 藍營：敗選者聯盟、民進黨退輔會

2019-01-11 10:52

〔記者陳昀／台北報導〕行政院長賴清德今天將率內閣總辭，院長、副院長將由蘇貞昌、陳其邁出任，也傳出蘇約詢林佳龍出任交通部長；立法院國民黨團今天砲轟這組合根本是「敗選者聯盟」、「民進黨退輔會」，總統爭霸戰已赤裸裸上演，「Shame on台灣民主」。

國民黨立委賴士葆批評，這場閣揆大戲是蔡英文總統精心策劃，為了保衛自己連任，因為這些敗選首長手中還有票，可以讓她拿來對抗黨內獨派，民進黨的總統爭霸戰已赤裸裸上演，但人民想要拚經濟，蔡卻只想拚自己連任，讓台灣的民主之光丟臉丟到國際，讓台灣民主變成「Shame on台灣民主」，可恥可恥可恥。

立法院國民黨團書記長曾銘宗說，一軍、二軍離開，換三軍上場，現在的組合就是敗選者聯盟、民進黨退輔會，也是民進黨的選舉派系分贓，不管內閣再怎樣改組，如果這種思維不改，這個政府還是不值得期待。

國民黨立委費鴻泰挖苦說，他為林佳龍感到不平，明明蘇貞昌才是輸最慘的，林卻只排到交通部長的缺，他也質疑，立院通過的是賴揆的施政預算，新院長能執行嗎？這個預算的精神已蕩然無存。

國民黨立委童惠珍也批評這次內閣團隊幾乎都是老面孔，落選者應該留在地方經營，卻跑到中央任職高官，令人費解。

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