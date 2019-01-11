賴清德總辭後今晚宴請閣員 期許新內閣更加回應人民期待

2019-01-11 10:47

〔記者李欣芳／台北報導〕率內閣總辭的行政院長賴清德今天向內閣閣員表示，有機會能跟大家共事是他一生的榮耀，今天率領內閣總辭是希望後續政府能夠更加戰戰兢兢，能夠更加回應人民的期待，能夠得到人民更多支持，當然辭職也是希望讓總統能夠大破大立、開創新局。

據悉，賴揆今晚將在圓山大飯店宴請所有部會首長，感謝閣員們的辛勞。

賴清德表示，去年11月24日九合一選舉，執政的民進黨大敗，固然蔡總統已經辭去黨主席職務，但難息眾怒，身為國家最高行政院長，他難辭其咎，為了肩負起執政黨敗選責任，他必須辭職以示負責。

他說，11月24日當晚就向總統口頭請辭，總統慰留，幾經思考，他也認為，民進黨大敗但不能敗不成軍，應該堅定地留下穩定政局，完成原訂11日27日立院排定行政院長到立法院做普悠瑪專案報告，其次，公投案後續處理，第3，以民眾角度進行敗選檢討，第4，他也期盼穩定政局，讓立法院審議中的預算跟法案能持續進行，因此他也宣布當時間到的時候，會堅定地離開。

賴揆說，這1個多月來，感謝各位仍然克盡職守，工作並沒有停歇，我們完成非洲豬瘟各項防疫工作，也完成2019年國家總體發展計畫，也通過歡迎台商回國投資專案，也通過新經濟移民法送立院審議，也修訂產創條例，希望透過投資抵減，引導產業朝智慧化、5G的事業上發展，送立院審議，我們也通過了「文化基本法」送立院審議，因應假訊息的法制配套送立院審議，同時也核定了地方創生、雙語國家、服務型政府的國家計畫。

他表示，立法院中央政府總預算已經審查通過，「時間已經到了，也是我負起政治責任的時候」，昨天回到了曾服務過12年的國會，全國最高的民意機關，「我深刻地體會到，特別是去年11日24日民主政治就是責任政治，最高的價值就是負責任，因此，也徵得總統同意，在今天率領內閣總辭」。

賴揆強調，總辭是希望後續政府能夠更加戰戰兢兢，能夠更加回應人民的期待，能夠得到人民更多支持，當然辭職也是讓總統能夠大破大立、開創新局，最後，除了感謝蔡總統給他機會讓他服務這塊土地，還有服務這塊土地上的人民以外，也要特別感謝立法院蘇嘉全院長、蔡其昌副院長、民進黨團總召柯建銘以及民進黨團每一位成員，也感謝媒體的指教，感謝社會各界給我的支持。

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