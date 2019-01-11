自曝與蔣友柏零互動 蔣萬安身世竟非父母告知

2019-01-11 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中生代明星、立法委員蔣萬安被藍營寄予厚望，他身為蔣家第4代，但這個身分第一次不是經由父母得知，而是10歲時被一位老師告知，而他也與其他蔣家第4代幾乎沒有互動。

蔣萬安接受《蘋果日報》專訪時表示，小時候並不知道自己是蔣家後代的身分，他國小3年級時蔣經國逝世，當時他還與朋友同學在操場玩耍，卻在走廊被一名老師攔下，告知自己的祖父過世了，應該要安靜的留在教室裡，這一課讓他很震撼，現在仍然印象深刻。

蔣萬安指出，過去與堂哥蔣友柏等蔣家第4代雖然有過互動，但只有在慈湖時見過1、2次，除了打招呼幾乎沒有互動，而家世背景對他來說，就是蔣家血緣關係而已，當他決定從律師變成政治人物時，確實有不少人貼標籤，但他相信，「屬於他的標籤要撕斯不掉，但是不屬於他的標籤要貼也貼不上去」。

對於外界期待他未來更上一層樓，期許他擔任黨秘書長、文傳會主委和台北市長，他表示，民眾3年前投票給他，就是希望他在立院內好好表現，對於不同黨派願意指導他，他都非常感謝。

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