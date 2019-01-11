利用國人不滿「一國兩制」 馬英九批蔡英文︰想做掉九二共識

2019-01-11 09:25

〔記者施曉光／台北報導〕中國國家主席習近平日前發表對台談話時，將「九二共識」與促統、「一中各表」掛鉤，蔡英文總統則呼籲各政黨不要再提「九二共識」，前總統馬英九今天上午接受廣播節目時表示他不認同也反對蔡英文的說法，他強調「一國兩制」只是對岸對於兩岸統一後要實施的制度，與「九二共識」不可能同時存在，也不能畫上等號。

他還說，目前為止，「一國兩制」在台灣沒有市場，蔡英文把「九二共識」與「一國兩制」擺一起，就是要利用大家對「一國兩制」的不滿，「把『九二共識』給做掉」。

馬英九表示，習近平的談話強硬無可置疑，因為習對兩岸統一有強烈的緊迫感，但他不能不說，習近平所談的「九二共識」內容「與我們說的有出入」，就連前國安會秘書長蘇起都說已經簡直認不出「九二共識」面貌，蔡英文又迫不及待要否認「九二共識」，兩岸愈走愈遠，現在狀況與當年前總統陳水扁時代很像，他呼籲兩岸都應該回到「當年原汁原味的『九二共識』」。

對於陸委會一再質疑自己在當年「馬習會」沒有提「一中各表」，馬英九回應，這種說法昧於事實，當年他與習近平在正式會談時，有很清楚說到兩岸在1992年達成「一中各表」的共識，相關逐字稿記錄都有送立法院，「大家都知道，為何就只有蔡總統與陸委會不知道？」他不只提到中華民國，還有憲法，而且當下他有仔細看習近平在認真聽他說，沒有反對。

對於主持人詢問今年520解除登陸管制後，是否想要回祖籍中國湖南省看一看？馬英九說，現在沒有這個計畫，但不排除；至於是否還期待與習近平見面？他則說，沒有特殊規劃，但也不排除。

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