金庸都還有50年著作權 律師打臉高市觀光局「授權白冰冰」

2019-01-11 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕藝人白冰冰替高雄拍攝的MV《來去高雄》於9日上線，卻因為內容剪入已故導演齊柏林《飛閱高雄》紀錄片片段引起爭議，對此高雄市觀光局長潘恆旭稱齊柏林的影片是高雄的公共財，觀光局無償授權給白冰冰使用。但律師林智群在臉書分析，高雄市觀光局並不是著作權人。

律師林智群在臉書撰文分析，首先他以已故作家金庸為例，金庸過世後，作品仍有50年著作權，「怎麼齊導演死後，他的作品就變成公共財了？」其次，林說要授權給白冰冰的前提是著作權人，但觀光局並非著作權人，他質疑「可以授權『自己沒有的權利』給別人嗎？」並補充是由都發局跟齊柏林（或阿布電影）簽約。

對於高雄近來的代言人風波，林智群也紓發想法，他感嘆，高雄市最近搞的活動都有個共同特徵，「把別人當免洗筷，自己發大財」，沒有先跟別人談好細節，就對外放話，「有尊重到這些名人嗎？」

「台灣阿布電影」公司對這件事也發表聲明，「不希望任何人、用任何形式，擷取部分片段播出部分的影像，並且運用在其他的影片或以重製成其他影片」。

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