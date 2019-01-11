「蘇邁配」組閣 蘇約詢林佳龍盼接交長

2019-01-11 06:17

〔本報記者／台北報導〕立法院臨時會昨天完成總預算案三讀，行政院長賴清德決定在今天率內閣提出總辭，除了行政院正副院長確定將由蘇貞昌、陳其邁出任之外，據了解，蘇貞昌昨天約詢前台中市長林佳龍出任新任交通部長的意願，兩人相談甚歡，不過林佳龍表示仍希望回去與家人商量，今天再做最後答覆。

蔡英文總統是在昨天上午約見了蘇貞昌，正式徵詢由蘇貞昌組閣的意願，並就未來府院的運作方式、推動政務的重點，以及應興應革事項，深入交換意見，雙方相談到近午時分結束，蘇貞昌同意承擔，願意挑起賴清德為示對去年底「九合一」敗選負責，所留下的行政院重責。

陳其邁任副閣揆 中生代逐漸接班

蘇貞昌同時主動向蔡總統表示，他希望邀請陳其邁擔任行政院副院長，一方面讓中生代逐漸接班，同時也讓年輕一代有更多的歷練，就此，蔡總統表示樂見這樣的安排。

在行政院發出賴揆將在今天總辭的訊息後，蘇貞昌昨下午也約見陳其邁，提出副手邀請，陳其邁回應將一起努力。據了解，蘇貞昌期待他能協助院長處理政院和府黨立院黨團的協調，並借重他與社群的溝通能力，增加新媒體與網路社群宣傳，強化政策傳遞與溝通能量。

總統賦予完全組閣權 蘇展開約詢

據指出，這是總統和蘇院長此生最相互信任的時刻，總統賦予了蘇貞昌完全的組閣權，蘇貞昌也是由自己親自決定讓陳其邁擔任副院長。蘇貞昌認為，陳其邁是中生代的頂尖人才，5屆立委，府院黨歷練豐富，能力備受肯定。

蘇盼掌交部貼近民意 林佳龍今天給答案

為了使政務能夠快速上手、無縫接軌，昨天蘇貞昌也隨即展開人事約詢行動，據確知，原本入府呼聲極高的林佳龍，蘇貞昌也希望爭取他出任交通部長，以借重其地方治理經驗，改善主管業務繁重的交通大部更貼近民間需求，檢討合理政策，以有序推動前瞻建設，並紓解近年來累積的民怨，包括計程車司機的生存問題等等。

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