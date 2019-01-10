稅收超徵卻自編獎金 學者籲：追稅應符合比例原則

2019-01-10 23:57

〔記者吳政峰／台北報導〕財政部去年全國稅收2兆3672億元，再創歷史新高，還超徵出預算698億元，引發「還錢於民」的話題，但財政部10日編列1.3億元「稅務獎勵金」犒賞稅務人員，不但民團「法稅改革聯盟」很不滿，學界也有雜音。

台北醫學大學管理學院副院長蕭育仁指出，獎金制度與績效指標息息相關，民營企業通常用績效衡鑑員工效率，量化出合理的工作內容，再利用獎金激發向上的工作動機及留住人才，但公部門的體質與目標與私人公司完全不同，不免讓人質疑獎金發放正當性。

蕭育仁認為，環保或警察機關查緝不法時，所暴露的人身安全風險較高，領取獎金爭議較小，但稅務機關查稅為其業內應執行的工作，卻也比照辦理，民眾當然會覺得怪怪的！

若真要編列獎金，蕭育仁建議應符合「比例原則」，即設計門檻，讓稅務人員把心力鎖定在逃稅百萬、甚至千萬的大咖身上，而非如小蜜蜂四處跑，大小通吃，出現拿大砲打小鳥的怪象。

曾任監委、立委的文化大學法律系教授李復甸直言，國稅局查稅方式很「偷懶」，以律師或會計師事務所為例，稅務人員專門抽查可迅速結案的小公司，節省心力，但對於中大型的事務所卻是避之唯恐不及。

李復甸認為，追稅本來就是稅務人員的本職，何須用獎勵金激勵，難道他們拿了本俸就不做事嗎？若覺得追稅很辛苦，應透過加薪、加給或升遷的法定制度鼓勵，而非編列沒有法源依據的獎勵金。

法稅改革聯盟發起人、前台大法律系教授陳志龍表示，稅務獎勵金的法源已於2004年廢掉，財政部卻用行政函令暗度陳倉，製造出本質「邪惡」的獎金，且從基層的稅務人員到高層雨露均霑，淪為龐大的共犯結構，非常危險。呼籲財政部高官應公布自己領了多少獎金，讓社會評價。

陳志龍說，曾有一名立委被認定漏稅上百萬元，而遭留置限制人身自由，事後發現是烏龍一場，未料相關單位竟想私了，原因是獎金已發給稅務人員，不知如何追回；陳志龍質疑，連追回與平反的機制都沒有，如何服眾？

真理大學財經法律系副教授吳景欽認為，獎金造就稅務人員「辛勤」查稅，但這些被控逃漏稅者都真的心存僥倖嗎？他不這麼認為，因為抗稅的救濟管道，舉凡複查、訴願都是財政部，就連到了行政法院，法官也採財政部的行政函釋，民眾勝訴的機率約只有5％。

吳景欽建請財政部迷途知返，若堅持自肥，可能觸犯「貪污治罪條例」中的侵占公有財物罪，最重可處無期徒刑；另也可能涉及「刑法」的圖利罪，最高7年徒刑。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/