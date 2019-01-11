原因曝光！小英網路聲量大爆發 因為她做了「這件事」

2019-01-11 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文強勢回擊中國領導人習近平及獨派4大老言論後，網路聲量從1月初開始觸底反彈，甚至超越台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜。對此，「DailyView網路溫度計」分析認為，這和蔡英文改變臉書經營策略有關，這個新招就是「年輕長輩圖」模式！

「DailyView網路溫度計」指出，過去蔡英文的臉書多半直播記者會談話、PO行程照片，但1月2日強硬回應習近平「拒絕一國兩制」的立場，還用自己的照片壓上表達立場的文字，就像是年輕人的長輩圖；而該則貼文也獲得很好的成效，不僅多達14萬網友按讚，更超過1.5萬人分享。

「DailyView網路溫度計」提到，蔡英文之後接連透過「年輕人長輩圖」貼出4則貼文，包含「拒絕一國兩制」的英文版、「誰要選、誰不選，不是誰說了算，相信民主機制就對了」、「總統，應該會台灣人民奮鬥，不是為自己的權位」以及拒絕一國兩制多國語言版本的貼文，「不知道是蔡英文的更換了小編團隊，或者是調整的經營社群的策略，這是非常有社群感的操作」。

而根據《FANSDO》的臉書粉絲數分析，從本月1日到7日，蔡英文的粉絲人數持續向上成長，「日成長」人數高達4504人，上週粉絲團有219萬6485人，本週的粉絲就多了5萬3406人；反觀長期經營社群網路的柯文哲，除了近期貼文數變少，對兩岸立場模糊更是重傷害，部分粉絲因此「退讚」，粉絲團人數在本週只增加521人。

不過，就算蔡英文的粉絲人數雖有增加，但聲量終究還是從臉書而來，能否維持熱度到明年總統大選，都還值得觀察。

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