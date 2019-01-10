《來去高雄》使用齊柏林紀錄片 製片公司說話了！

2019-01-10 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕藝人白冰冰昨（9）日在個人YouTube頻道，釋出最新高雄觀光代言片《來去高雄》，被網友發現未經原創作者授權，大量使用已故導演齊柏林《飛閱高雄》紀錄片畫面，原創電影公司今（10）日晚間發表最新聲明，不同意影片被挪用。

許多網友發現在《來去高雄》片中，許多空拍鏡頭，諸如高雄愛河、東帝士大樓、高雄輕軌、都市全景等畫面，都來自齊柏林《飛閱高雄》紀錄片，抨擊白冰冰與高雄市政府消費已故導演，但市府團隊指出，版權由觀光局授權給白冰冰使用，一切合法。

製作《飛閱高雄》紀錄片的「台灣阿布電影」公司最新聲明指出，「雖然白冰冰女士所製作的MV並非做為商業用途，當中使用的空拍高雄地景的影像畫面也揭露由『高雄市政府都發局提供』，但為了尊重原創者的創作精神，並符合當初雙方合作的理念，台灣阿布電影公司不希望任何人、用任何形式，擷取部分片段播出部分的影像，並且運用在其他的影片或以重製成其他影片，主要為了尊重齊柏林導演拍攝《飛閱高雄》的創作精神與理念。」

台灣阿布電影聲明全文

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/