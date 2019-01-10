張天欽案調查報告 行政院：張應負最大政治責任

2019-01-10 21:28

〔記者李欣芳／台北報導〕前促轉會副主委張天欽任內因「打侯論」發言惹議，遭指淪為選戰打手。行政院今天發布調查報告表示，張天欽思慮欠周、言語輕率，嚴重損及促轉會公信力，應負最大程度政治責任，行政院已於去年9月14日予以免職。

前促轉會副研究員吳佩蓉向媒體爆料錄音檔，指張天欽去年8月24日在會議中抨擊當時正在參選的新北市長侯友宜「就是轉型正義最惡劣的例子」，並說「這個如果沒有操作很可惜」，引發各界議論。張天欽事後請辭獲准。

行政院今天發布新聞稿表示，因應立法院朝野協商決議，行政院長賴清德於去年10月8日政務會議中，指派副院長施俊吉成立專案小組並任召集人，另由政務委員羅秉成協助，展開相關釐清工作。

報告結論指出，張天欽的表達或態度存有相當的爭議，且其藉題發揮的意圖，容屬可議。張天欽為建立人事清查制度的目的，欲透過侯友宜的新聞事件推動此一制度議題，易招「因人設事」的疑慮。又值侯友宜為新

北市長候選人的選舉期間，具有高度政治敏感性，仍難免引人聯想，誠屬不當之舉。

報告表示，張天欽在去年8月24日會議中，思慮欠周，言語輕率，未能自我要求，致招輿論非議，極為不當，嚴重損及其所屬機關的公信力，對於推動轉型正義造成極為不利的影響，應負最大程度的政治責任，行政院對張天欽的言行深表遺憾。鑑於促轉會是獨立機關，依據法律獨立行使職權，自主運作，且業務性質具高度政治敏感性，必受外界嚴格檢視，促轉會全體同仁應謹言慎行、公正執法，毋負法律的託付以及人民殷切期待。

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