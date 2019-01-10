今報到發監 高志鵬聲明：依法申請暫緩執行決無拖延之意

2019-01-10 21:34

〔記者彭琬馨／台北報導〕前民進黨立委高志鵬涉貪案判刑定讞，今下午在調查官陪同下向新北地檢署報到發監執行。高志鵬晚間透過辦公室發出1000多字的聲明，聲明強調，身為法律人、政治工作者，絕對尊重司法判決坦然面對，他是「依法申請暫緩執行決無拖延之意」，並強調未來會傾全力依循法定程序，替自己捍衛辯駁洗清罪名。

高志鵬在聲明中說，本案起因於助理收錢、推給老闆，導致官司纏訟多年，對他來說是不可沉重之痛，律師出身的他，總覺得最終會獲得無罪判決，沒想到去年底「看了媒體報導」才知道自己有罪，「令人相當錯愕」；高並說，他到本月2日才收到判決書，才看到判決理由，以及作出判決的審判長，在這過程中「媒體都比我還早知道」。

聲明強調，北檢諭令他須在本月4日上午入監服刑，過程中他只有一天多的時間處理好所有事，除卸除立委職務、選民服務與國會辦公室同仁等事務需交待處理，另還需安排母親未來幾年的照顧細節，才會依法在1月3日與1月7日由律師遞件申請延緩執行，並表達1月15將會自行到北檢報到。高強調，這段時間他每天都有到派出所報到，「兩度申請暫緩執行，絕對不是要故意拖延或逃跑，純粹是希望爭取一些時間，能在這20天內將所有事情安排妥當，並爭取訴訟上應有的基本權利」。

以下為高志鵬聲明全文：

近日因個人問題造成社會紛擾深感抱歉！針對這起司法案件，引起外界諸多疑慮與說法，委由辦公室同仁代為發表此聲明：

身為法律人、政治工作者，我絕對尊重司法判決坦然面對，但這個案子對當事人的我來說，實有諸多疑慮。未來我還是會傾全力依循法定程序，替自己捍衛辯駁洗清罪名。

這個案件起因於助理收錢然後推給老闆，導致我官司纏訟多年，對我來說是不可沉重之痛，身為律師的我，總覺得最終會獲得無罪判決，沒想到12月26日我看了媒體報導，才知道我已經被最高法院判決有罪，令人相當錯愕！同日我也只知道判決結果並不知道判決原因，導致後續很多事情一團混亂。今日媒體形容高志鵬二度放檢調鴿子並非事情全貌，在此必須重申，身為法律人志鵬絕對尊重司法，不逃避不推諉，但也請容許解釋這中間的過程。

12月26日媒體報導判決有罪，但直到8天後，1月2日下午才收到判決書，也才看到判決理由，進而知道審判長是誰？這過程媒體都比我還早知道，也都做了一些分析。

1月2日下午才收到判決書，但台北地檢署諭令我必須於1月4日上午10點即入監服刑，這過程等於我只有一天多的時間必須處理好所有事情，其中包含身為三重立委必須處理辭卸立委職務、拜託立院同事務必協助照顧三重選民、選區服務案件的整理、手頭上未完成議案的交付、國會辦公室的結束以及有許多同仁因我而失業，我也必須為他們安排好接下來的去處；此外，男籃SBL委員會召集人主責工作移轉、新北市體育運動志工總會等許多在公領域負責的職務，都必須在短短一兩天內趕緊找到對的人交接，好讓各項公共事務的推動不會因為我入監服刑而中斷。最後，還得安排老母親未來幾年的照顧細節，並與律師討論判決的諸多矛盾不當之處、後續要如何處理等事務；諸多事項得同時處理，但能夠交接與善後的時間實在有點太過短促，因此我才會依法陸續在1月3日與1月7日由律師遞件申請延緩執行，並表達1月15將會自行到北檢報到。

這段時間我每日上午都到派出所報到，兩度申請暫緩執行，絕對不是要故意拖延或逃跑，純粹是希望爭取一些時間，能在這20天內將所有事情安排妥當，並爭取訴訟上應有的基本權利。就連今日我也是在家裡安頓母親照顧事宜，決不如外界所說惡意拖延，但不料暫緩執行被駁回，無法等到1月15日再自行報到，以至於今日讓調查官親自上門浪費了社會資源，實不是我本意，真的深感抱歉！

事發突然顯得一團混亂，很多地方做得不夠完美還請各界諒解，願一只聲明稿能讓紛擾暫時落幕。這段期間志鵬收到許多支持和鼓勵，也讓我更有勇氣面對接下來的路，對於給我溫暖的這些好朋友們，志鵬銘感五內，我會坦然面對沉潛思考並努力爭取應有的權益，務必讓自己洗刷罪名獲得清白，以感謝支持者一直以來對我的無悔付出。

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