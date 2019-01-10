柯建銘：新閣揆農曆年後赴立院報告

2019-01-10 21:08

〔記者彭琬馨／台北報導〕行政院長賴清德今在立法院臨時會完成108年中央政府總預算後赴立法院致意，他並說明天將舉行臨時院會、宣布內閣總辭。依照立法院職權行使法，行政院長需在就職後兩周內向立法院提出施政報告，民進黨團總召柯建銘晚間表示，立法院新會期開議日可能訂在下月22日或26日，新任閣揆預計在農曆年後赴立法院進行施政報告。

外傳新閣揆將由行政院前院長蘇貞昌回鍋擔任，對此柯建銘說，倘若由蘇貞昌接閣揆，將會是「不一樣的蘇貞昌、有使命感的蘇貞昌」，柯並說，蘇貞昌若選擇接任閣揆，就是要來幫助民進黨面對2020年總統、立委大選。

柯建銘說，此次蘇貞昌參選新北，他就感覺蘇已經「跟過去不同」，未來若是真的接任行政院長，相信蘇跟總統蔡英文也會有很多溝通，黨團這邊也需配合新任閣揆的施政節奏。柯建銘並說，蘇貞昌過去已當過行政院長、也爭取過黨內總統提名，此次若回鍋擔任閣揆，想必思考已經不同，也不會再有「與小英拼總統」的想法，而是純粹回來挺民進黨、挺蔡英文連任，幫助民進黨打贏2020總統選舉、立委選舉。

柯建銘表示，過去包含行政院前院長游錫堃、謝長廷、陳冲、張善政等人，都曾就職行政院長超過兩周後，才到立法院進行施政報告，要不要行政院長來立院報告，「只要朝野同意即可」。

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