馬英九、朱立倫同聲質疑蔡政府發紅包

2019-01-10 20:53

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九與已經宣布參選總統的前新北市長朱立倫今晚都出席「內湖科技園區發展協會歲末聯歡豔紅之夜」活動，兩岸在受訪時都質疑蔡政府「發紅包」；馬英九強調，政府負債嚴重，「怎麼可能有這個錢發紅包呢」？朱立倫則說，政府負債已接近六．七兆元，平均一個剛出生的小孩就有近三十萬元的負債，現在政府財政狀況非常不好，如何開源節流，是很大的挑戰。

朱立倫被媒體問到兩岸議題時表示，國民黨一直非常理性，兩岸問題不是喊衝、喊打、爽一下就可以，一定要理性面對，「蔡總統你不要『九二共識』，請問你要什麼？我們已經等了二年八個月。」

對於黨內對「一中各表的九二共識」仍有雜音，朱立倫強調，「『九二共識』就是『九二共識』」，基本的原則就是「一中各表」，「我們的表不能亂表，就是中華民國，是根據中華民國憲法的精神。」

馬英九、朱立倫今晚應邀上台與內科廠家一同合唱兩首歌曲，台北市長柯文哲則在稍晚出席同一場活動。

朱立倫在離去前被媒體問，是否刻意要與柯文哲錯開？朱立倫說，「沒有呀，那這樣不就是故意與馬總統一起唱歌嘛﹗」強調自己還有另一個活動要趕場，而且他若要與柯文哲見面，也不是在這種場合，以後再找機會。

此外，對於媒體詢問前立法院長王金平農曆年後可望宣布參選，馬英九最初說，「我還不知道，謝謝你告訴我」，離去前再被問到時又說，「我們祝福他」。

至於朱立倫則表示，國民黨是民主政黨，各種聲音都歡迎，大家共同參與，但別忘記最重要的目標就是二０二０勝選，重振台灣經濟，改善兩岸關係，「黨內只是一個過程，不是最後結果。」

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