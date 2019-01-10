回嗆陳明通「組合肉」 國民黨：「黑心機關」陸委會應下架

2019-01-10 20:21

〔記者施曉光／台北報導〕陸委會主委陳明通今天（10日）批評國民黨主席吳敦義所提「九二共識」35字箴言並非「原汁原味」，而是「組合肉」，國、共早已淪為各說各話，國民黨發言人洪孟楷反嗆，蔡英文政府過去所說的話前後不一，反覆矛盾，才是真正的「黑心廠商」，他並把陸委會諷稱為「黑心機關」，應該下架。

洪孟楷說，吳敦義有關「九二共識」說法都是有憑有據、原原本本，請陸委會不要模糊焦點，並請陳明通應該回去看看兩千年當時擔任陸委會主委的蔡英文在立法院所說的「九二共識」意涵，就是「一中各表」的原則，而且蔡英文還說「我們的立場是各自表述一個中國」，如今18個年頭過去了，卻又說法不一。

他說，陳明通難道是打臉過去的「蔡主委」？國人才想要好好請民進黨政府搞清楚、說明白，到底有沒有釐清「九二共識」的內涵。

洪孟楷還說，陳明通親上火線，卻是砲口對內，是否陸委會因為兩岸停滯業務停擺，所以只能砲打在野黨來刷存在感？這種「黑心機關」應該下架。

相關新聞連結：

吳敦義說九二共識「原汁原味」 陳明通批「組合肉」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/