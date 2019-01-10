108年中央政府總預算三讀 促轉、黨產預算順利通過

2019-01-10 19:13

〔記者彭琬馨、黃欣柏、謝君臨／台北報導〕立法院臨時會下午三讀通過108年度中央政府總預算案，原列歲出預算2兆220億餘元、減列240億元，刪減幅度約1.19％。朝野黨團自本月7日起協商中央政府總預算，最終仍有近一百案保留、送交院會表決。其中國民黨提案凍結黨產會50％業務費，國親兩黨提案凍結促轉會108年度全數預算、刪除促轉會正副主委特別費案等提案，在民進黨有人數優勢的情況下，提案未通過表決。

立院朝野黨團本月2日加開臨時會審查108年中央政府總預算，自本周一開始，朝野各黨挑燈夜戰展開協商，一度協商至凌晨一點，昨則從早上10點協商到晚上8點才結束，提案數則從2157件，一路降到90多案。今下午1點院會開始表決，接近傍晚時完成三讀。

針對促轉會預算，國民黨團堅持，促轉會預算應全數凍結，等新的院長提出新的人選，在全面改組後，才能解凍；此外，要求全數刪除促轉會正副主委的特別費。最終表決時國親兩黨雖要求凍結促轉會全促預算1.6億元，並刪除正、副主委的特別費，但在民進黨團優勢人數阻擋之下，相關提案均未通過。

由於去年底九合一大選與公投的投、開票情形引發不少爭議，親民黨立委陳怡潔等人主張應將中選會主委、副主委特別費共71萬1000元凍結，國民黨團更提案要求直接減列50％，各黨團日前朝野協商未能取得共識，因此直接保留到今日院會表決，最後民進黨團以人數優勢擋下相關提案。

針對黨產會預算部分，國民黨團主張黨產會做出的部分處分已被最高行政法院裁定有違憲之虞，自應暫停所有濫權處分，因此提案要求將該會今年度業務費1861萬4000元凍結50％，向立法院內政委員會提交專案報告後始得動支，但此提案同樣未能通過。

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