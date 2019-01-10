吳敦義說九二共識「原汁原味」 陳明通批「組合肉」

2019-01-10 19:04

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨主席吳敦義在多個場合強調1992年換文的35個字是原汁原味的「九二共識」，不過，陸委會主委陳明通今天傍晚召開記者會駁斥，這35字並非原汁原味，是「這裡抓一點、那裡抓一點，去脈絡化，重新組裝起來」，遭外界批評是「組合肉」，他查過所有兩岸來往的書信，都找不到這連續的35字。

吳敦義曾多次表示，兩岸換文結果就是，「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式各自表述」，這35字就是「一中各表」的「九二共識」，因為有了「九二共識」，才有1993年的辜汪第一次會談。

不過，陳明通指出，外界以為是香港會談得到共識，才有1993年的新加坡會談，這是犯邏輯上的錯誤，「天下雨、地上濕，可以反推為地上濕就是天下雨嗎？」

陳明通拿出時任陸委會主委黃昆輝在研討會所發表的文章指出，「93年辜汪會談在新加坡舉行，事實上跟香港會談並沒有關係。辜汪會談是1992年6月間兩岸間的『密使』穿梭所促成的，亦即早在香港會談前兩岸高層即有密談決定了次年的辜汪會，與香港會談的成敗並無關係。」

陳明通強調，不僅黃昆輝，當時海基會談判代表許惠祐也否認有「九二共識」，前總統李登輝也曾發聲明強調沒有「九二共識」，真正主事者都說沒有，當時只是陸委會副主委的馬英九卻硬說有，拿出文件又兜不起來，怎麼說服別人？「若九二香港會談有簽署協議，請拿出白紙黑字，而不是各種方式來指控民進黨政府不接受九二共識」。

對於馬英九談「九二共識」時，常舉前中國國家主席胡錦濤與前美國總統小布希通電時同意「一中各表」，陳明通昨也拿出資料佐證解釋，那是美國國家安全顧問哈德利自己的解釋，新華社記者當時照抄白宮新聞稿，事後還被懲處，他事後曾向當時的國台辦副主任孫亞夫查證。

陳明通說，新華社英文版和白宮新聞稿關於「九二共識」部分的論述都提到「一中各表」的論述，但新華社中文版關於「九二共識」部分只有「一中」沒有「各表」。

至於國民黨指蔡總統任陸委會主委時，在立法院對1992年會談清楚表示，「我們立場是各自表述一個中國」。對此，陳明通解釋，李登輝擔任總統時期，整個戰略就是爭取「一中各表」，但並未爭取到，蔡總統當時在立法院描述這個過程，「不能說有這個過程，就說成有這個成果」。

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