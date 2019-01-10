外派人事爭議頻頻 民進黨團要求外交部提檢討計畫

2019-01-10 19:03

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院臨時會今天處理108年度中央政府總預算。國民黨團質疑駐日代表謝長廷在關西機場事件「卸責」，要求凍結30％駐日代表處行政費用，另也針對外交部用人爭議，提出主決議要求外交部提出外派機要人員遴選辦法。國民黨團凍結提案與決議案在表決中均未通過，不過，民進黨團也針對外派爭議，要求外交部於6個月內提出檢討及精進計畫，獲表決通過。

立法院今天三讀通過108年度中央政府總預算案。外交委員會部分，親民黨團原本提案指出，駐外機構人員違背法令卻未見懲處，提案減列3000萬元，表決未通過。

國民黨團保留表決的提案，則是駐日代表處預算凍結案。國民黨團認為，謝長廷在關西機場事件中「卸責」，也批評謝長廷發言一味討好日本，或質疑謝對食品公投中破壞台日關係的言論，未積極力爭等，故提案凍結駐日代表處2.66億元行政工作維持費中的30％，表決後也未通過。

另外，針對外交部長吳釗燮派出辦公室前主任趙怡翔駐美等人事爭議，國民黨團提出主決議案，要求外交部在6個月內提出外派機要人員遴選辦法，以確認外派必要資格、杜絕酬庸爭議。

該案雖因民進黨團人數優勢而未通過，不過，民進黨團也提出對案，要求外交部於6個月內，就外派機要聘用的現行規定及運用現況，提出檢討及精進計畫，表決後通過。

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