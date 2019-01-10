蔡英文曾與陳維昭談管案 陳寫文還原會談內容

2019-01-10 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕台大遴選委員會召集人陳維昭在第121期台大校友雙月刊上，發表去年6月6日與總統蔡英文、總統府秘書長陳菊、前立法院長王金平談管案的過程，文中指出，陳維昭拒絕蔡英文「能否重啟遴選」的提問，此外，陳希望能以總統高度解決此案，但蔡表示她不介入行政院事務。

綜合媒體報導，教育部長葉俊榮上個月宣布管中閔就任台大校長，並傳出蔡英文、陳菊、王金平和陳維昭過去曾就此事碰面討論，但沒有結論；這場會談是否「不歡而散」，王金平去年年底受訪時表示，「這樣定義當然也可以。」王回憶，當天總統跟陳維昭交換很多意見，席間也有些爭議，他跟陳菊只是靜靜聽著，最後因為沒有結論，大家決定就「法」的立場來解決，把一切交給法律程序去處理。

陳維昭近期刊登的文章中寫道，去年6月4日，王金平表示，陳菊希望透過王的協助，安排陳維昭到總統官邸與蔡總統見面談管案問題，最後敲定6月6日下午在官邸見面。

陳維昭在會談中表示，「這（管案）完全是一個政治事件，這種事件發生在這個年代很不可思議。」他認為，政府過於粗糙的操作手法普遍引起反感，整個社會包含台大不應為管案付出這麼大的代價，得想辦法儘快解決。

蔡英文詢問能否重啓遴選把事情根本解決，陳回應，遴委會並無重啓遴選的法源依據，且遴委會依法行事卻遭司法單位約談，使許多人心生恐懼，更不可能在沒有法律依據下重啓遴選。

陳維昭當時提議，可以考慮以總統的高度出面協調解決，並舉當年行政院長游錫堃欲收回國立大學校外閒置土地及宿舍的風波，最後由時任總統陳水扁出面協調解決的案子為例。然而，蔡英文表示她不能介入行政院的事務，而且兩案的性質不完全一樣。

文章中提到，蔡英文似乎有些在意陳指管案是政治事件，並試圖否定政治介入的問題，認為這或許不是政治壓力，而是社會觀感所帶來的壓力。不過王金平和陳維昭本人對此不表認同，陳說，「對拔管引發的侵犯大學自主事件，社會上不認同教育部做法的明顯占大多數。」

文章中也提到蔡英文席間曾提出的問題，包括：台大跟企業關係太密切、台大遴委會中的企業遴委太多、學生代表一人太少、地檢署約談遴委等。

陳認為，21位遴委中有2、3位企業人士不算多，但蔡仍覺得覺得台大跟企業關係太密切是個問題；學生代表問題涉及遴選委員會組織法，有需要的話可以討論和修法；而蔡相當關心的地檢署約談，她表示在她主政之下不容許這種情況發生，但經瞭解後，地檢署只是以「證人」身分幫忙了解案情而已，陳則認為，不管以什麼身分被約談，一般人都會害怕，能免則免。

整場會談歷時約一小時，因陳菊預定外出而結束。王金平表示，雙方已充分表達各自的想法，接下來就由陳菊處理相關事務。

陳會後向蔡英文強調，「我比較關心臺大的發展，担心臺大一旦繼續掉下去，將來就很不容昜爬上來。」總統未對此作回應，但也再次強調，她認為臺大最大的問題是跟企業的關係太密切。

陳維昭〈六月六日總統官邸談管案〉全文

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