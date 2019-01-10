時間到了！賴揆明宣布內閣總辭 已獲總統同意

2019-01-10 18:16

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〔記者彭琬馨、謝君臨／台北報導〕立法院院會今天傍晚三讀通過108年度中央政府總預算案，行政院長賴清德依照慣例赴立院致謝，稍早在民進黨團總召柯建銘陪同下步入議場，賴除了與立法院長蘇嘉全及民進黨立委擁抱、合照，並受訪宣布明天將舉行臨時行政院會進行內閣總辭，賴表示已向總統蔡英文報告並獲同意。

賴清德傍晚約6點左右在柯建銘陪同下，由立法院正門進入。預算三讀後，賴清德並走向主席台與蘇嘉全擁抱。民進黨立委幾乎全員到齊向賴清德致意。

賴清德隨後受訪時說，立法院今天已經把2019年中央政府總預算審查完竣，他並感謝院長蘇嘉全、副院長蔡其昌、總召柯建銘與其他民進黨團立委給他的鼓勵；賴清德說，「預算已經通過，時間也已經到了，我將在明天召開臨時院會進行內閣總辭，並靜待總統宣布新內閣接任行政院」。

媒體詢問此事是否已經跟總統報告？賴清德說，「是」；媒體追問總統同意嗎？賴也說，「是的」。

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