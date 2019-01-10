台中立委補選27日投票 王義川拚守護捷運 沈智慧爭國會制衡

2019-01-10 19:48

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市第5選區（北、北屯區）立委補選今天（10日）號次抽籤，訂27日投票，國民黨籍沈智慧呼籲選民支持制衡力量進國會，對抗絕對權力的傲慢政府；民進黨候選人王義川則強調會捍衛台中軌道運輸、守護台中捷運。

台中立委補選共4人登記參選，今天號次抽籤，台中市選委會說，訂16日公告候選人名單、27日投票。

台中立委補選選戰倒數計時，台中立委補選候選人中，61歲的沈智慧與61年次的王義川對決備受矚目。

抽出4號的沈智慧說，會監督、制衡政府，讓人民能夠過好日子，發展經濟讓民眾好生活。

沈智慧還說，民眾若希望落實公投的最新民意，立法院就需要國民黨制衡，國民黨現在國會席次未過半，等於沒有表決權，籲請人民支持給在野黨制衡力量，助國民黨6席補選全壘打。

沈智慧說，選民支持讓國民黨推出更符合民意的年金改革方案，並爭取釋憲權、刪除不適當的教材、更修法拚經濟。

抽中3號的王義川則說，他若能順利進入到國會，一定為捍衛台中軌道運輸、守護台中捷運，尤其他把綠線延伸到選區大坑列入重要政見，更將強力監督推動捷運藍線和機場捷運，以免因市長改朝換代計劃就中斷。

王義川說，他會當「助學立委」，推動學生畢業後延緩10年再開始還就學貸款，減輕年輕人的負擔；他也要推動「安親一條龍」政策，成為「安親立委」，催生國小學童的安親課輔費由政府全面補助，減輕家長經濟負擔，更要協助補助老舊校舍修建，用政府的力量與機制幫助學童擁有更好的學習環境。

至於另兩名候選人，57歲的無黨候選人邱于珊喊出拚讓台中致富；聯合黨66歲的林忠勝也盼拚經濟，翻轉台灣及台中。

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