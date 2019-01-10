凍促轉會預算、刪首長特別費 立院表決均未通過

2019-01-10 17:46

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院臨時會進入倒數第2天，今針對「108年度中央政府總預算案」朝野協商後所保留的提案，進行表決；在司法及法制委員會提案部分，國民黨團及親民黨團雖要求凍結促進轉型正義委員會全數預算1.6億餘元，並刪除正、副主委的特別費，但在民進黨團優勢人數阻擋之下，相關提案均未通過。

至於民進黨團所提出的兩項新增提案，則均通過；包括促轉會預算歲入部分，鑒於促轉會是依法設立的機關，依預算法相關規定，本應編列預算，因此建請促轉會的資料使用費收入全數照列；另，針對促轉會預算歲出部分，促轉會歲出預算全數照列，避免影響業務推行及人員薪資的發放。

在進行表決前，各黨團代表均進行3分鐘發言；無黨團結聯盟立委高金素梅表示，針對促轉會預算，親民黨主張全數凍結的理由有三，首先，正副主委出缺，在提名並行使同意權前，應凍結預算；其次，代理主委在推動司法平反工作上速度太慢；最後，對蔣介石的功過應經嚴謹程序認定。

國民黨立委林為洲則重申黨團堅持，第一，促轉會預算應全數凍結，等新的院長提出新的人選，在全面改組後，才能解凍；第二，要求全數刪除促轉會正副主委的特別費。

民進黨立委周春米則說，有委員認為促轉會的權力、功能地位不清，但事實上它的職權包括開放政治檔案、去除威權象徵、平復司法還原真相、促進社會和諧等，這些都是經我國法令通過的；去年副主委的失言事件，他已負起責任並離去，現在最重要的是後續受害人的補償事宜，一刻都不能再拖。

最後，在民進黨團的優勢人力之下，國親兩黨所提的包括凍結促轉會1.6億餘元全數預算，以及刪除正副主委特別費等，均未通過。

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