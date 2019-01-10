時間到了！賴清德臉書致謝：感謝社會大眾支持

2019-01-10 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會今天傍晚三讀通過108年度中央政府總預算案，行政院長賴清德依照慣例赴立院致謝，受訪時也宣布，明天將舉行臨時行政院會進行內閣總辭。賴清德稍後也在臉書發文，表示感謝社會大眾的支持；不少網友不捨留言表示「謝謝你為台灣付出，謝謝」。

賴清德在今日傍晚5時45分左右，在民進黨團總召柯建銘陪同下步入立法院議場，在預算三讀後，賴清德走向主席台與立法院長蘇嘉全擁抱，幾乎全員到齊的民進黨立委也紛紛向賴清德擁抱、致意。

賴清德隨後受訪時表示，「預算已經通過，時間也已經到了，我將在明天召開臨時院會進行內閣總辭，並靜待總統宣布新內閣接任行政院」。

稍晚賴清德也在臉書發文表達感謝之意，賴清德首先感謝行政院蘇嘉全院長、蔡其昌副院長、柯建銘總召以及朝野各黨團及委員的支持，讓行政院的施政能夠順利推動；同時也感性表示：「感謝蔡英文總統、立法院黨團，也感謝社會大眾對我的支持，非常謝謝」。

不少網友對此相當不捨，紛紛湧入賴清德臉書留言表示「最後一天用院長稱呼您賴院長，辛苦了」、「謝謝院長一年多來的努力」、「謝謝你為台灣付出，謝謝」、「賴神，台南人愛你」、「辛苦了，院長這職不好做」、「永遠支持你！加油」。

賴清德臉書貼文：

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