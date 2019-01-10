成功勸高志鵬報到入監 調查官拘票隨身帶備而未用

2019-01-10 17:25

〔記者陳慰慈／新北報導〕前民進黨立委高志鵬被控於12年前與助理收賄關說案，依貪污罪判刑4年6月定讞，台北地檢署傳喚高志鵬上週五須報到發監執行，高遞狀聲請延緩發監被駁回後，並未現身報到，新北地檢署接手後通知高今上午10點報到執行，高仍未到，檢方請調查官聯繫，高志鵬下午在調查官陪同下，從三重住處至新北地檢署報到，下午4時40分被押上囚車發監服刑，將暫押台北分監，下週四再移監到宜蘭監獄。

據了解，高志鵬今天上午10時未依通知報到後，檢察官交代，若不配合報到將就依法拘提，調查官隨即帶著檢察官預先開立的拘票前往高志鵬位於新北市三重區住處，調查官轉達，若不完成報到將依法處理，高志鵬表達需先返家處理家事，再配合主動前往地檢署，最後拘票並未用上，前往地檢署途中，高志鵬還請調查官下車幫他買了午餐便當在車上食用。

當初起訴此案的南投地檢署，原同時囑託北檢與新北檢代執行，新北檢通知高1月2日報到服刑，但高志鵬以住居所為立法院辦公室聲請到北檢報到，北檢通知高上週五報到，高遞狀聲請延緩發監，投檢「不同意」，但高當日卻神隱未到北檢報到入獄。

因高的戶籍地址在新北市三重區，新北地檢署上週五傍晚發出傳票，通知高下週到新北檢報到，並派調查官親送傳票到高的三重住居所，要求他今天上午10時報到入監。

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