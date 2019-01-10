黃國昌砲轟普悠瑪事件沒真相 鐵道局特別費全凍

2019-01-10 17:35

［記者陳昀／台北報導］台鐵普悠瑪去年發生出軌翻覆意外、造成重大傷亡，時代力量立委黃國昌先前曾多次痛批給交通部的預算都像被丟到馬桶裡，且事發後交通部鐵道局、台鐵一再掩蓋真相，遲未實質咎責給家屬交代，提案將交通部鐵道局一般行政特別費全數凍結，今天在立法院各黨團同意下照案通過。

黃國昌今天指出，事發後交通部鐵道局、台鐵都沒有反省，一再說謊，本來說主風泵很少壞，結果調查報告發現一天到晚壞掉；本來說剛完成6年大保養，結果根本沒有做，歷經2次行政院調查報告，都沒有真正找出事故真相，對家屬也是一次次的傷害。

他痛批，行政院長賴清德曾在國會殿堂承諾要在專案報告敘明真相，結果在總質詢備詢時還是不斷演示，最後被記大過懲處的3位局長，一人退休、一人轉任觀光局、一人到公司擔任董事長，「這算什麼懲處」？

黃國昌說，這些過程證明普悠瑪事件還沒找出真相，也沒有咎責，提案將「交通部鐵道局一般行政特別費」全數凍結，鐵道局1個月內必須調查完畢，並對外界說明後提出完整檢討專案報告、赴立法院交通委員會進行專案報告，經同意後始得動支。

立法院長蘇嘉全宣布，該提案在協商過程決定保留，最後已徵求各黨團同意照案通過，現場也無人異議。

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