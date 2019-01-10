真有網軍造神造韓流？韓國瑜：別忘了對我批判聲浪更大

2019-01-10 17:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕學者發現疑似有「網軍」存在，且選舉期間偏向高雄市長韓國瑜，引發外界關注，韓國瑜今表示，對網路上的支持非常感謝，但也請大家不要忘記，批判他的聲量更大，且選舉過程中、鋪天蓋地的批判從沒停過。

根據「天下雜誌」報導，選前是否真有網軍「帶風向」，導致一波「韓流」？特別以韓國瑜為關鍵字進行調查，時間從韓國瑜宣布參選的2018年4月9日，至選後一個月的12月24日為止，針對PTT總計1萬6千多筆資料進行分析。

分析結果發現，有幾個特定帳號平時無發文，卻在大選前特別活躍，以帳號mark2165 的使用者為例，潛水一年多，直到大選前3個月變得頻繁發文，密集產出212篇貼文挺韓國瑜，最快甚至不到2分鐘就能產出一篇新貼文，其中，PTT的政黑版（ HatePolitics ）更是他最常出沒處，且發言明顯偏好韓國瑜，每篇文章幾乎都能成功引發話題，帶起韓流聲勢。

報導中指出，該帳號文章在政黑版發文占95.21％，其他版則為4.79％，而政治貼文以高雄選情為主，其中韓國瑜占比高達39.78％，發文挺韓也不忘附上高清宣傳圖，選前一個月至選後一個月，是該帳號發文高峰期，短短 3 個月就狂洗 383 篇貼文。

韓國瑜今表示，完全不知道這情況，因為團隊小編人數很少，年紀也非常的輕，有很多愛護他的人在網路上的支持，他非常感謝，但也請大家別忘記，批判的聲浪更大，而且幾乎是鋪天蓋地的批判，從來沒有停過。

韓國瑜說，如果各位關注網路上誰支持他的同時，也請關注一下網路上如何批判他的內容。

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