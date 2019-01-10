役男顧孕妻 可在戶籍地附近服替代役

2019-01-10 17:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為鼓勵夫妻多生小孩，內政部今日部務會報通過「役男申請服替代役辦法」修正草案，放寬家庭因素申請替代役條件，若役男的配偶有懷孕，便可申請在戶籍地附近服替代役，在服役半年期間，可就近照顧妻子及家庭，預估將有3千人受惠。

內政部表示，家屬有身障者、重大傷病或須生活扶助，以及妻子有懷孕事實，均得以家庭因素申請服替代役，使役男於下勤後可返家住宿，方便照顧家屬。

內政部指出，本次修法主要考量83年次以後出生的役男，除以宗教、家庭因素申請服替代役外，其餘應回歸接受4個月的軍事訓練，若役男家屬為弱勢或有需要照顧的對象，一旦接受常備役軍事訓練，即難以返回戶籍地附近服勤及照顧家庭。

因此，內政部特別放寬家庭因素替代役條件，若役男配偶懷孕、役男家屬患有身心障礙或重大傷病，及役男家庭狀況符合「服兵役役男家屬生活扶助實施辦法」所定之生活扶助等級者，均得申請服家庭因素替代役，以加強對社會弱勢族群的照顧。

另外，為回應台灣社會既存的多元家庭型態，內政部這次也放寬將兄弟姊妹的配偶，及民法1123條規定「永久共同生活為目的同居一家者」，納為役男申請服家庭因素替代役之家屬列計範圍。

內政部提及，本次也同步修正，將育有子女且未同居共營生活之兄弟姊妹及其配偶，及父母離婚或生父認領無扶養事實等情況，增訂免列計為家屬。

內政部指出，「役男申請服替代役辦法」部分條文修正草案，將依法制程序發布施行，提醒替代役役男如有符合本次修正的條件，可向戶籍地鄉、鎮、巿、區公所申辦，以維護自身權益。

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