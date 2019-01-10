被指控是韓國瑜PTT網軍！當事人親自回應了...

2019-01-10 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜掀起「韓流」，選前選後在網路上的人氣都居高不下，讓不少人質疑背後有「網軍」在操作。《天下雜誌》近日分析了大筆資料，指出一名PTT鄉民符合「網軍」特質，甚至可稱為韓流「意見領袖」。對此，被點名是韓國瑜網軍的鄉民今日在PTT發文，駁斥這項說法。

《天下雜誌》近日以「韓國瑜」為關鍵字，從韓國瑜去年4月9日宣布參選，一直到12月24日市長就職後，共蒐集了1萬6000多筆輿論文章進行分析，結果發現一名使用者帳號為「mark2165」的網友，位於整個有關韓國瑜輿論的核心。這帳號創立以來有將近1年多的時間都在「潛水」，但一直到選前3個月卻開始頻繁發文，約543則的文章中政治傾向一面倒向韓國瑜，他不僅發文數量最多，而且只要他一發文，幾乎「就可以達到一呼百諾的效果」，甚至可以說是帶動韓流的意見領袖，成功掀起了韓流高潮。

對於這項報導，「mark2165」今日親自在PTT政黑板發文駁斥，他指出，如果要帶風向，一定會去人多的地方如臉書、YouTube、Line等等地方。「mark2165」也表示，要是光帶風向就能帶起潮流，「那民進黨應該邀請我去行銷的，幫你們打贏2020沒問題」，對於有媒體稱他一天有17小時待在PTT站上，「mark2165」也駁斥，這只是用自己最早最晚發文的時間判斷，並非長期的規律。

根據《蘋果》報導，「mark2165」也主動在PTT回覆媒體表示「抓網軍不能這樣抓」、「韓國瑜也從來沒給過我500 我也不認識他阿」，並表示「當初沒人在意他的時候 我就開始轉他的新聞了，好歹也要用更精確的方式抓吧」，澄清自己不是網軍。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/