中官媒稱「中國是最安全國家」 他提3件事直接打臉

2019-01-10 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國公安部近日公布2018年「全國打擊槍爆違法犯罪專項行動」情況，自稱中國是「世界上最安全的國家之一」，但該說法被各界質疑，批評「中國人的人身安全根本無法獲得保重」。對此，臉書粉專「台灣賦格 Taiwan Fugue」也提出新疆維族人被中共關入「再教育營」、被強迫吃豬肉與「黨媽黨爹」進入家中監視等3件事，打臉中國宣稱是「世界上最安全的國家之一」的說法。

中國公安部治安管理局局長李京表示，2018年1月至11月，中國持槍犯罪案件42起，爆炸案件39起，同比下降了27.6%與29%，聲稱中國是全世界槍爆犯罪案件最少的國家之一。中國官媒更用「中國是當下世界上最安全的國家之一」當作標題來報導該消息。

對此，臉書粉專「台灣賦格 Taiwan Fugue」就拿出新疆維吾爾族穆斯林被關入中國宣稱的「職業技能教育培訓中心」、被強迫違反宗教信仰吃豬肉和飲酒，以及被迫接受中共黨員的「黨媽」與「黨爹」認親後，進入家中被監視一舉一動。

「台灣賦格 Taiwan Fugue」就諷刺的說，「中國宣稱自己是『全球最安全國家』...那新疆維吾爾族穆斯林的生活圈，一定是全世界最最安全的地區：世界上果真沒有更「安全」的地方啦！」。

網友也紛紛留言「問中國人新疆集中營的事 肯定會說這是造謠」、「中國與滯台中國藝人井底之蛙」、「中國是『全球最安全國家』，也最沒自由的國家，因為都被監控～哈」。

向來關注台灣政治、主張台灣獨立的「焦糖哥哥」陳嘉行日前也感嘆，若台灣被共產黨統一，現在的新疆就是未來的下場。

網友製圖諷刺中國官方自稱是世界最安全國家之一的說法。（圖擷取自臉書粉專「台灣賦格 Taiwan Fugue」）

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