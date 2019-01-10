帥炸！維安特勤隊招募影片媲美好萊塢

2019-01-10 16:36

〔即時新聞／綜合報導〕警政署保一總隊中有一支「維安特勤隊」，堪稱台灣最頂尖的警察特種部隊。該部隊近日正在招募第26期新成員，還特別拍攝一段招幕影片，網友看完後直呼影片水準簡直媲美好萊塢、「超越國際水準」。

維安特勤隊近日招募新成員，警政署週二於臉書PO出一段招募影片 。影片一開始即以「孤狼」團結比喻群體之力，之後不只揭開特種部隊神秘面紗，展現實彈射擊、拳擊訓練、垂降等特殊任務，更搭配超強配樂、精湛剪輯，讓許多人大受感動。

看完這支招募影片後，許多網友大讚「真的拍得有趕上國際了」、「果然是維安特勤！不用一槍一彈，我就被帥死了！」、「千萬不要拍那麼好看的影片，會有8萬人報名，承辦人會受不了。」也有網友建議「看了好興奮，希望國軍能向此學習，別再打美女牌了。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/