巧合！ 林佳龍請吃三喜蛋餅 「機車博士」王義川抽中3號

2019-01-10 16:51

〔記者黃鐘山／台中報導〕前台中市長林佳龍與台中市北北屯立委補選候選人王義川，今早開直播共吃早餐「三喜蛋餅」，王義川在隨後的補選號次抽籤中，竟也抽中3號，網友直呼「好巧」、「川倒過來也是三」，林佳龍也讚聲請網友支持阿川為台中發聲。

林佳龍今日一大早請王義川在「三喜蛋餅」吃早餐開直播，「三喜蛋餅」老闆秦嘉陽說，紀念父親，所以以父親的名字「三喜」命名。王當時就預告如果抽中3號，將會喊出「台中有3川，綠川、柳川、王義川」，還說這個口號獨一無二，最有特色。

林佳龍則分享與王義川認識的機緣，當初邀請前交通部長林陵三來草擬交通政策白皮書，也找來許多學者專家，他發現王義川反應快、分析交通政策很有高度，因此延攬成為交通局長；市政建設不能中斷，如果阿川當選立委，可以守護台中捷運，為台中發聲。

王義川也說，專精研究機車，歸納出機車動線「向前集中、橫向發展」特性，是最守秩序的交通工具，及以學界常用「NIKE方程式」來規劃兩段式左轉的動線，所以被叫做「機車博士」。許多網友留言「不知到阿川這麼幽默」、「很精闢的講解」、「原來如此」。

隨後，王義川前往台中州廳抽籤補選號次，沒想到抽籤時果真抽中3號，網友在他臉書留言「好巧」、「川倒過來也是三」，也祝他「抽中幸運號碼、高票當選」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/