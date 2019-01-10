國民黨提案刪、凍黨產會與中選會預算 通通沒過

2019-01-10 16:07

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院院會下午表決108年度中央政府總預算案朝野協商保留提案，就內政委員會提案部分，親民黨立委陳怡潔等人提案將中央選舉委員會正、副主委特別費全數凍結、國民黨團提案減列50%，以及國民黨團提案將黨產會1861萬4000元業務費凍結50%等均未能通過。唯一通過的一案，是親民黨團提案要求海巡署應派遣船艇協助台東縣、綠島及蘭嶼等資源較缺乏的地區進行醫療後送，獲94名出席朝野立委一致同意通過。

由於去年底九合一大選與公投的投、開票情形引發不少爭議，親民黨立委陳怡潔等人主張應將中選會主委、副主委的特別費共71萬1千元全數凍結，國民黨團更提案要求直接減列50%，各黨團在日前朝野協商中未能就此案取得共識，因此直接保留到今日院會表決，最後民進黨團以人數優勢擋下相關提案。

針對黨產會預算部分，國民黨團主張黨產會做出的部分處分已被最高行政法院裁定有違憲之虞，應暫停所有濫權處分，因此提案要求將該會108年度業務費1861萬4000元凍結50%，向立法院內政委員會提交專案報告後始得動支，但此提案同樣未能通過。

另外，國民黨立委黃昭順、曾銘宗等人分別提案，要求黨產會應於2週內同意國民黨動支中投、欣裕台公司部分股利與處分不動產來支付現、退職黨工薪水，以及必須在相關釋憲結果出爐前暫停處分，2案也均未通過。

今日在所有內政相關提案中，唯一通過的是親民黨團新增提案，要求海巡署應針對台東縣、綠島及蘭嶼等醫療後送運輸資源缺乏的地區，派遣船艇給予必要協助，此部分因涉及人道救援問題，朝野黨團立委意見一致，獲得全票通過。

值得一提的是，對於政府擬立法管制「假新聞」，國民黨立委賴士葆等人原本提案要求行政院若設立假新聞認定委員會，政府代表不得超過5分之1，否則恐有箝制新聞自由之疑慮，不過今國民黨團主動撤回提案。

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