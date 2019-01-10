終極保鑣現實版 台東女議長與隨扈「有關係」

2019-01-10 15:50

［記者黃明堂／台東報導］台東女議長吳秀華與警職隨扈高王修勇傳曖昩？天天保護進家門！原來是真的夫妻檔，老公貼身保護老婆，當然也離不開老婆大人的視線，天天被就近「看管」。

吳秀華與高王修勇是在就讀卑南國中時是同學，高王修勇是護花使者，修成正果後於2004年結婚。吳秀華曾在縣府工作，也曾在珠寶店賣紅珊瑚，因哥哥吳俊立的提攜，當上縣議員、縣議長，還是國民黨台東縣黨部主委，政壇行情水漲船高；高王修勇則在警界基層堅守崗位。

吳秀華上個月25日就任台東縣議會，依法可申請隨扈2名，縣警局婦幼隊偵查佐高王修勇是她的第一人選，體格壯碩，而且是枕邊人，有完全的信任感。

不過，外界知道吳秀華另一半身分的人不多，原來她的老公隨時就在她身邊，執行隨扈勤務，經常白天因工作而跟著議長進進出出，晚上下班，因為是老公，又得陪著她，惟一自由的時間，就是由另一位隨扈輪替值勤時。

電影裡的終極保鑣與女主角因貼身保護而擦出愛的火花，羡煞不少觀眾；高王修勇與吳秀華的真人版劇情則是先愛後護，少了點浪漫，倒是他的朋友們看他離不開老婆大人的視線，簡直是被就近看管，為他大嘆：「那你不就完蛋了」！

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