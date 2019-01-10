全台5區立委補選加溫 王義川網路聲量衝高

2019-01-10 16:19

〔記者黃鐘山／台中報導〕九合一大選後，緊接著台北、台中、台南等5區補選立委，過往補選投票率皆不到4成，候選人知名度及聲量成投票關鍵。台中市北北屯候選人前台中市交通局長王義川，投入許多心思經營臉書社群，現在成功讓網路聲量衝到第3。

根據網站「專業儀表板」統計立委補選人聲量數據，王義川粉絲頁成立不到20天，網路聲量在本週已經首度破萬，位居所有候選人第3，僅次於9日出線的台南市立委補選候選人郭國文、以及台北市「柯家軍」的陳思宇。

根據統計，王義川上月底投入補選時，由於初次參選起步較晚，知名度落後從政30餘年的對手沈智慧，網路聲量也落後沈智慧、位居第7，但近期透過線上直播「脫口秀」屢屢創造話題、貼文題材充分凸顯個人特質，為王義川不斷「圈粉」，人氣迅速累積，已大幅領先沈智慧。

加上先前晚間直播時，人氣正旺的前台中市長林佳龍「亂入」炒熱氣氛，再讓王義川的網路聲量一路上升。該場直播觀看人數將近10萬，王義川本月5日的貼文誠懇敘述長期受僵直性脊椎炎之苦，拜票彎腰十分辛苦，也吸引將近5千名網友按讚打氣。

林佳龍今一早也攜王義川一同直播，和網友線上一起吃早餐，由於今日是立委補選號次抽籤，林佳龍也在線上邀請網友幫王義川想1至4號次的吉祥話，還邀請王義川一同自拍四連拍，而後王義川抽中3號，林佳龍實現承諾貼上3號自拍「台中有3川，綠川柳川王義川。」再為王義川粉絲頁吸引大批人氣。

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