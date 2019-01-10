陸軍官校校歌提「黨旗」遭凍333萬 待軍方向立院報告

2019-01-10 15:52

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍官校校歌歌詞由於提及「怒潮澎湃，黨旗飛舞，這是革命的黃埔」，引發外界討論，民進黨立委劉世芳質疑，陸軍官校校歌提及「黨旗飛舞」等內容，質疑此為黨國不分、開民主倒車、悖離軍隊國家原則原則的詞句，因此提案凍結攸關陸軍官校今年校慶預算的陸軍教育訓練業務「業務費」333.7萬餘元，待軍方向立法院外交及國防委員會報告後始得動支。

立法院院會今日處理中央政府總預算案，並針對朝野未有共識的預算進行表決，針對劉世芳提案，立法院民進黨團以人數優勢，表決結果為贊成63票、反對32票通過此案。

國防部發言人陳中吉昨日在國防部記者會，被問及陸軍官校校歌、蔣公銅像等議題時表示，不管校歌、蔣公銅像等外界關切議題，國防部基於尊重歷史立場。

陳中吉表示，陸軍官校校歌有著作權，且陸軍官校依據「大學法」規範，召開校務會議決議。至於蔣公銅像部分，國軍尊重歷史、國民革命軍建軍過程與傳承。而這也涉及「軍隊國家化」，無論政黨輪替，「軍隊國家化」歷程受到國會、媒體監督，各界有目共睹。

陳中吉表示，我國憲法138條規定：「全國陸海空軍，須超出個人、地域及黨派關係以外，效忠國家，愛護人民。」這些都是奉行不悖的原則。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/