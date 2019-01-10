早期支領一次退休金公教人員 銓敘部：照發年節照護金

2019-01-10 15:28

〔記者劉力仁／台北報導〕民國68年以前擇領一次退休金之公教人員受經濟情況變遷，退休後基本生活常出現困境 ，政府於78年8月開始於三節發放年節照護金，因為欠缺法源被檢討是否刪列；銓敘部表示，這些早年退休人員，平均年齡超過90歲，目前國家財政尚許可，將繼續發放年節照護金。

銓敘部表示，民國68年以前之公務人員退休人員，當時選領月退休金之意願低，大多以支領一次退休金；68年以後公教人員薪資待遇大幅調整，致使68年以前支領一次退休金者，縱有優惠存款利息收入，但在退休金偏低之情況下，生活陷於困境。

根據「早期支領一次退休金生活困難退休公教人員發給年節照護金作業要點」，單身者每月平均收入1萬2000元；有眷屬者每月平均收入2萬元；單身者，每人每節發給1萬8000元；有眷者，每人每節發給3萬1000元。每年於春節、端午節及中秋節等3節各發一次。

中央機關學校退休公教人員由銓敘部編列預算；地方機關學校退休公教人員部分由各級地方政府依預算程序辦理。根據統計，中央機關部分，由104年260人，逐年遞減至107年157人；平均每節之發給金額由104年618萬6334元，逐年遞減至107年368萬8334元。

地方機關部分，由104年691人，逐年遞減至107年427人；平均每節之發給金額由104年1567萬5000元，逐年遞減至107年924萬6000元。

銓敘部表示，現行年節照護金之屬性雖非法定之退休給與（係補貼措施），但考量這類人員平均年齡均超過90歲，非常需要國家照顧，在國家財政尚許可下，允宜繼續辦理，但維持現行金額，不予調整。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/