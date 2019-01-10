中國內陸湖泊運搬船 再度現身澎湖海域遭扣

2019-01-10 14:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國內陸湖泊運搬船，再度現身澎湖海域！ 海巡署金馬澎分署澎湖海巡隊繼去年查扣中國湘漢壽輔0515號後，今日再度在貓嶼西南方，發現中國「湘漢壽輔0510號」，因屢次廣播都拒不停船，因此押回馬公隊部偵查，內幕似不單純。

澎湖海巡隊調查指出，今日上午10時，由澎湖艦、PP-10061艇實施為期2日區域聯防掃蕩勤務，PP-10061艇今日上午10時於貓嶼西南5浬海域，發現中國「湘漢壽輔0510號」行跡可疑，經廣播數次命其停船，均拒不停船，該艇遂在惡劣風浪下，強勢登檢「湘」船，押返隊部調查，但因湘號漁船主機故障，中途轉往西嶼內垵漁港下錨檢修。

經查「湘」船疑為漁貨搬運船，為進行更深入的調查，下午3時將「湘」船押返馬公偵辦，經初步調查「湘」船上以陳姓船老大為首共計6名船員，海巡人員蒐證影帶顯示「湘」船越界罪證確鑿，全案在完成調查後，依違反「兩岸人民關係條例」予以重罰，另配合防疫檢疫局人員進行中國漁船消毒作業，防堵非洲豬瘟入侵澎湖地區。

根據了解，這艘漁船為澎湖第2次查獲中國湖南籍漁船，漢壽是在中國湖南北部，洞庭湖西濱的縣城，人口76萬，屬內陸湖泊船隻，輔則是運補船，依據中國各省漁船都有獨立編號，也互不越界作業，雖然船老大宣稱是透過買賣交易而來，但內陸湖泊運輸船突然出現在澎湖海域，加上漁船無任何漁具或漁貨，動機相當可疑，懷疑肩負情蒐任務或是疑似走私，因此澎湖海巡隊進行偵訊釐清疑點。

另外中國漁船愈來愈企業化，也是值得注意發展的趨勢，中國漁船現在由公司經營，以船隊形式大舉越界，由於每趟出海長達2、3個月，衍生出油料補給、漁貨新鮮度等問題，因此公司隨時調度油料補給船、漁貨運搬船等支援，才讓中國漁船肆無忌憚越界作業，先前澎湖海巡隊已多次查獲「運」字號油料補給船，此次則是第2次查獲漁貨搬運船。

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