王惠美成功嶺看阿兵哥變媽媽縣長 錢要省著花…

2019-01-10 14:33

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天是彰化縣長王惠美上任第17天，彰化縣在成功嶺受訓當兵的役男有405人，王惠美前往成功嶺營區探視這群至少年滿18歲以上、跨入社會邁向成年的年輕人，她告訴阿兵哥照顧好自己，與軍中同袍互動金錢關係要清楚，錢要量入為出，省著花，個人的金融信用很重要！

王惠美在縣府民政處長賴致富、彰化軍人服務站長劉訓誠、專員潘道生等人陪同下，前往成功嶺探視陸軍第0086梯次軍事訓練縣籍子弟兵入營役男共405人，縣長到訪受到政戰主任傅如淵上校、營區長官和役男歡迎。

軍方讓役男聚集在禮堂與王惠美互動，王惠美以為人母、為人妻的角色，對役男耳提面命，也請部隊長官關照彰化子弟兵，讓役男平安、順利在成功嶺完成訓練。

王惠美滿口媽媽經，鼓勵役男要相信自己是最棒的！勇敢接受挑戰，找對方法解決問題，她同時叮嚀役男，遠離毒品誘惑，注意人際關係的圓融。

王惠美說，痛苦也是一天，快樂也是一天，轉個念頭，生活會更不一樣，當兵是鍜鍊體能好時機，待在營區可冷靜思考退伍後的下一步，軍中同袍來自不同原生家庭和成長環境，人際關係要圓融，與人交往，金錢關係要清楚，金錢的使用要量力而為，維持良好的信用，勿以小失大。

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