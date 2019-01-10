賴揆任內可能最後1次主持院會 黃偉哲爭取這些

2019-01-10 13:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕行政院今（10）日召開行政院會，由行政院長賴清德主持，對於擴大內需議題，台南市長黃偉哲在會中表示，會積極配合中央，加強台南觀光可遊性，並吸引台商回流，來帶動台南經濟發展。

黃偉哲表示，台南會針對投資案，專案列管追蹤，包括土地取得、都市設計、建造消防、工廠登記及環保的許可等，追蹤核發進度，全力排除投資障礙，讓台商回台南投資更加快速便捷，市府也將提供一站式的諮詢服務，讓廠商放心投資與量產，讓台商樂於回流設廠。

在暖冬補助方案部分，黃偉哲指出，台南的觀光旅遊一直發展得很好，為吸引更多遊客，市府團隊將會加強景點的串聯，優化觀光設施品質，增加台南觀光的可遊性，讓遊客留在台南過夜，創造更多觀光產值。

黃偉哲並表示，台南「鹽水區」及「後壁區」，雙雙入選台灣30經典小鎮，可見台南觀光的品質與潛力，持續爭取中央計畫經費挹注，打造台南文化小鎮旅遊帶，積極推廣、行銷，讓更多人知道台南旅遊好去處，帶動地方的繁榮。

據了解，為因應今年經濟成長趨緩情形，今日行政院會會中討論擴大內需方案，盼藉由活絡國內消費及投資，擴大內需動能，驅動經濟穩定成長，其中研商包括擴大暖冬補助方案與吸引台商回流等議題。

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