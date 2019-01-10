台灣外籍漁工勞動環境惡劣 藍委：歐盟已盯上

2019-01-10 13:08

［記者陳昀／台北報導］立委許毓仁、陳曼麗今天偕宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華舉行記者會指出，台灣的外籍漁工勞動條件惡劣，已引起歐美高度關注，歐盟甚至要對台灣提出警告，呼籲漁業署、勞動部合作加強查訪來保障漁工的工時、薪資及生活環境；漁業署回應，3年前就著手改革並加強執法，不要「炒冷飯」。

許毓仁指出，連續5年的美國國務院《防制人口販運報告》及《各國人權報告》都對我國的移工人權保障提出示警，歐盟一個月內會對台灣提出警告，若台灣不針對外籍漁工人權提出改善，歐盟將派調查團到台灣。

許毓仁表示，外籍漁工面臨人口販運、雇主虐待、工時過長、薪資剝削等，不但居住空間狹小，衛生條件也惡劣，還有漁工病逝後，家屬拿回的保險金不到一成，被仲介從中剝削。

「有誰願意在公共場所洗澡？」宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華哽咽地說，很多船隻根本沒有衛浴，都得在甲板或靠岸後在岸邊洗澡，冬天還沒有熱水，若要使用政府在岸邊設置的船員休憩中心，還要另外付費，有人因為太冷，2個星期都不敢洗澡。

宜蘭縣漁工職業工會法律顧問律師黃昱中批評，台灣漁業產業幾乎沒有落實兩公約或勞基法、職安法，關鍵在於勞動部、漁業署權責不清。

農委會漁業署長黃鴻燕回應，漁業署三年前就著手改革體制，要求雇主聘僱外籍漁工要簽定型契約，保險、工時等都得符合規定，仲介公司也要經漁業署核備才能經營；目前有130名觀察員執行訪查，他強調，漁業署努力執法、改革，漁民也對他們很不爽，盼大家不要拿舊情況「炒冷飯」。

黃鴻燕說，漁工生活環境確實嚴峻，但這是船隻原本的空間問題，已準備修訂準則，規定新船隻的空間配置，就船隻也會逐步輔導改善。

勞動部勞動力發展署副署長蔡孟良表示，現行法規規定，薪資必須全額匯入船員戶頭，不可透過旁人，否則雇主、仲介都會面臨罰則，若有個案未依規定執行，歡迎申訴，會徹查執法，決不寬貸。

他說，外籍、本國漁工適用的勞動法制是完全相同的，目前面臨的是執法落實的問題，會加強監督地方政府，後續也會與漁業署加強合作。

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