北市立委補選抽籤：陳炳甫4號、何志偉2號、陳思宇5號

2019-01-10 12:02

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市士林、大同區立委補選今日上午進行號次抽籤，國民黨參選人陳炳甫抽到4號，民進黨何志偉由助理代抽中2號，代表「柯家軍」的陳思宇抽中5號，強調自己推動觀光真正「5」能力。除3人，陳源奇抽中1號，王奕凱由選務人員代抽中3號。

陳炳甫今天特地帶著懷孕的妻子到場抽籤，他說沒有特別想歡呼詞，號碼只是代表、辨別，最重要的還是候選人本身的努力和條件。陳炳府更說，妻子預產期在投票前後，對選情更有信心。

陳也表示，預計將邀請高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜和台中市長盧秀燕辦一場造勢大會，他希望3位市長可以同台給他鼓勵，不過3位市長同台不容易，還是要視3位市長時間。

陳思宇今上午趕在最後一刻到現場抽籤。陳思宇說，5號希望是「五力」結合一起，包括行政、行銷、執行、親和，最重要的是夠努力，「5是一個很好比的數字，是幸運數字！」

對於高舉柯家軍牌，民調卻始終低迷，陳思宇說，還有時間空間努力，會拼到最後；陳也說，後續會再與柯同台造勢，將推出行動大卡車，以行動力爭取支持。

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