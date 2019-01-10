拚彰化立委補選 藍營柯呈枋：盡快拜會黨內人士尋求支持

2019-01-10 12:18

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港、和美區立委補選，國民黨今天確定提名前副縣長柯呈枋，柯呈枋強調，謝謝鄉親的支持，雖然他離開彰化4年，仍用熱情力挺他，讓貧困出身的年輕人，有返鄉服務的機會，會盡快拜會黨內人士，尋求支持，因為團結才有力量！

柯呈枋表示，這次在很短時間返鄉投入立委補選初選，準備時間很短，受到地方人士與企業界的熱情相挺，而鄉親也非常溫暖的支持，還有高齡96歲的線西阿嬤都在民調支持他，這對離鄉4年，在勞動力發展署雲嘉南分署工作的他來說，格外感動。

由於這次民調初選前，支持柯呈枋的地方人士曾發出聲明書，點名現任和美鎮長阮厚爵不該在剛選上鎮長又投入立委補選，也讓藍軍初選充滿煙硝味，引發「黨內互打」的聲浪。

柯呈枋強調，他獲得提名之後，就會立刻去拜會另外兩位參與初選的阮厚爵、鹿港醫師蔡明忠，會向他們請益，也會尋求支持，也會拜會彰化縣長王惠美，因為同一個團隊，團結才有力量。

記者今天致電阮厚爵，至發稿時間仍未取得阮厚爵的回應；蔡明忠則表示，尊重民調結果，恭喜柯呈枋，未來也會支挺黨所提名的人選。

柯呈枋高考第一名，進入法務部獲得當時法務部長陳定南的提拔，後來返回家鄉彰化縣政府工作，受到時任縣長卓伯源的大力栽培，一路從基層當到副縣長，原本要投入2014縣長選舉，最後因為民調輸給林滄敏，柯呈枋因而繼續公職之路，這次在地方人士力挺下，最後才表態參與藍軍補選初選，以清新形象，贏得民調，終於如願取得提名資格。

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